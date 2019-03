XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,65 EUR +3,18% (18.03.2019, 13:24)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,585 EUR +3,41% (18.03.2019, 13:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie zähle am Montag erneut zu den stärksten Werten am deutschen Markt. Mit einem Plus von knapp 4% führe sie den TecDAX gemeinsam mit RIB Software an. Der Rücksetzer vom Freitag sei damit bereits wieder Geschichte. Schwung liefere eine Meldung über den Beginn der Serienproduktion einer neuen Turbinengeneration.Seit Mitte März produziere Nordex die Anlagen der Delta4000-Produktreihe in Serie. Es gebe laut Unternehmensmitteilung bereits Bestellungen von mehr als 700 Megawatt. "Der Start der Serienfertigung ( ) markiert einen wichtigen Meilenstein für das gesamte Unternehmen. In den letzten Monaten hat sich die ganze Mannschaft intensiv auf den Serienanlauf für diese neue Turbinenplattform vorbereitet", so CEO José Luis Blanco.An der Börse komme die Nachricht gut an. Die Aktie lege am Montag deutlich zu und wetze die Scharte vom vergangenen Freitag damit wieder aus. Zwischenzeitlich sei bei 12,90 Euro sogar ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht worden. Ein Ende der Rally - seit Jahresbeginn habe die Nordex-Aktie 70% zugelegt - sei damit noch immer nicht in Sicht, auch wenn eine Verschnaufpause überfällig scheine. Die Rally von Nordex sei beeindruckend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: