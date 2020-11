Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,38 EUR +6,43% (23.11.2020, 14:57)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die beeindruckende Rally der Nordex-Aktie setze sich zu Wochenbeginn ungebrochen fort. Am Montag führe das Papier des Turbinenbauers den TecDAX an. Probleme beim dänischen Rivalen Vestas würden nicht auf die Branche abfärben, vielmehr sorge eine bullishe Analystenstudie von HSBC für weiteren Schwung.In Schweden sei eine 230 Meter hohe Turbine der Dänen eingestürzt. Vestas habe eine Untersuchung angekündigt, noch sei allerdings unklar, was zum Unfall geführt habe. Der Vestas-Unfall sei ärgerlich, dürfte das Vertrauen in die Windbranche allerdings nicht belasten. Die Nachfrage werde hoch bleiben, die Aktienkurse dürften entsprechend steigen. "Der Aktionär" habe sowohl Vestas als auch Nordex auf der Kaufliste. Nordex sei die spekulativere Wahl. Gelinge dem Konzern der Turnaround, sei aber auch noch mehr Potenzial da, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:19,36 EUR +6,67% (23.11.2020, 14:42)