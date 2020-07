XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Ausbau der Windkraft in Deutschland komme noch nicht in Schwung. Im ersten Halbjahr 2020 seien zwar mehr als doppelt so viele neue Windräder an Land gebaut worden wie im Vorjahreszeitraum. Es sei aber dennoch das zweitschwächste Ausbau-Halbjahr der vergangenen 15 Jahre gewesen. Das gehe aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlägen.Der schleppende Windkraftausbau auf dem Heimatmarkt Deutschland sei nicht gut für Nordex. Der Konzern könne dies ähnlich wie Wettbewerber wie Vestas oder Siemens Gamesa durch eine wachsende Zahl an Aufträgen aus anderen Ländern kompensieren. Grundsätzlich seien die Aussichten der Turbinenbauer deshalb weiterhin gut - trotz der Krise in Deutschland. Vestas sei der Langfrist-Favorit des "Aktionärs", Nordex die Alternative für spekulative Anleger., so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,455 EUR +1,56% (17.07.2020, 22:26)