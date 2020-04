Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,98 EUR -0,99% (01.04.2020, 10:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Trotz der Coronavirus-Krise bleibe die Auftragslage bei Nordex unverändert gut. Die Bücher seien prall gefüllt und immer mehr Länder würden in ihrer Energiepolitik auf die umweltschonende Windkraft setzen. Am Mittwoch habe der deutsche Turbinenbauer nun einen weiteren Auftrag aus Norwegen - einem der Vorzeigeländer der Energiewende - vermeldet.Nordex liefere neun Delta4000-Turbinen mit einer Nennleistung von 5 MW+ für den Windpark "Lutelandet". Auftraggeber sei eine Tochter der norwegischen Stadtwerke SFE Produksjon AS. Zum Auftrag gehöre auch ein Premium-Servicevertrag für zunächst fünf Jahre mit Option auf Verlängerung um bis zu vier zusätzliche Laufzeiten von je fünf Jahren.Nordex sei auf dem richtigen Weg. Die Coronavirus-Krise könnte aber dem Konzern einen Strich durch die Rechnung machen, was den Sprung in die schwarzen Zahlen in diesem Jahr angehe, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:6,965 EUR -1,90% (01.04.2020, 10:29)