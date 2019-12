XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,41 EUR +1,14% (13.12.2019, 10:51)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.12.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einer Auftragsmeldung nach der anderen habe der deutsche Turbinenbauer zuletzt für Aufsehen gesorgt. Vor allem der überraschend starke Start der neuen Turbinengeneration Delta4000 verleihe Rückenwind. Da überrasche es nicht, dass die Produktionskapazitäten erweitert würden. Im spanischen Werk in La Vall d’Uixó würden ab sofort Turbinen der Delta4000-Serie produziert - damit sei es nach der Produktionsstätte in Rostock das zweite Werk in Europa für die Plattform.Die Auftragsbücher von Nordex seien voll. Nachdem die wenig lukrativen Altaufträge abgearbeitet seien, dürfte auch die Marge endlich steigen. Gelinge dem Konzern der Sprung in die schwarzen Zahlen, dürfte auch die Nordex-Aktie wieder zulegen. Anleger könnten weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,40 EUR +0,73% (13.12.2019, 11:05)