Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,79 EUR +0,08% (23.10.2019, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,80 EUR +0,25% (23.10.2019, 16:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit Bekanntwerden der Kapitalerhöhung und des Übernahmeangebots durch den Großaktionär Acciona zeige sich die Nordex-Aktie stark. Am Mittwoch sei die Aktie im frühen Handel deutlich unter Druck gekommen und habe knapp fünf Prozent tiefer als am Dienstag geöffnet. Doch im Laufe des Tages sei das Minus komplett wettgemacht worden - ein starkes Zeichen.Einen echten Grund für die frühen Kursverluste habe es nicht gegeben. Am Vorabend habe lediglich die Société Générale die Aktie neu mit "halten" und einem Kursziel von 12,00 Euro eingestuft. Nach dem guten Lauf der vergangenen Wochen hätten daraufhin augenscheinlich dennoch einige Anleger Gewinne mitgenommen. Doch die Bullen würden am Drücker bleiben - am Nachmittag notiere die TecDAX-Aktie im unveränderten Marktumfeld bereits wieder im Plus.An der guten Ausgangslage habe sich auch nichts geändert. Das Übernahmeangebot von Acciona zu 10,32 Euro sichere den Kurs nach unten ab, durch die Kapitalspritze zuletzt habe Nordex die Bilanz gestärkt und könne sich beruhigt an die Abarbeitung der vollen Auftragsbücher machen.Entsprechend zeige sich auch die Vorstandschaft zufrieden mit der jüngsten Entwicklung. "Wir begrüßen, dass Acciona sein Engagement ausbaut und Nordex mit weiterem Eigenkapital stärkt. Diese Stärkung unserer Finanzstruktur unterstützt uns dabei, den Wachstumskurs des Unternehmens im Jahr 2020 und darüber hinaus vorzubereiten", habe Vorstandschef José-Luis Blanco im "Hamburger Abendblatt" gesagt.Anleger lassen die Gewinne laufen und setzen darauf, dass der operative Turnaround zeitnah gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link