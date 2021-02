Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,58 EUR +6,41% (11.02.2021, 17:50)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,56 EUR +5,95% (11.02.2021, 17:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach schwachen Wochen scheine die Nordex-Aktie wieder Fahrt aufzunehmen. Am Donnerstag führe Nordex den TecDAX mit einem Plus von mehr als fünf Prozent an. Vergessen seien die schwachen Vestas-Zahlen und der verhaltene Ausblick des Weltmarktführers - die Anleger würden sich wieder auf den anhaltenden Boom bei den Neuaufträgen fokussieren.Vestas habe die hohen Erwartungen am Mittwoch nicht erfüllen können. Dafür sorge Siemens Gamesa mit einem Mega-Auftrag am Donnerstag für Aufsehen. Das untermauere einmal mehr die hohe Nachfrage nach Windenergie und den dafür benötigten Turbinen. Branchenweit würden die Aktien am Donnerstag auch wieder deutlich steigen.Bei Nordex selbst liege der Blick der Anleger weiter vor allem auf der Marge. Dass die Auftragsbücher voll seien und die neue Turbinengeneration Delta4000 am Markt gut ankomme, sei inzwischen bekannt. Nun gelte es, die Aufträge auch in profitable Umsätze umzuwandeln. Erste harte Fakten gebe es jedoch erst am 23. März, wenn Nordex die Zahlen zum Gesamtjahr 2020 vorlege. Um die ambitionierten mittelfristigen Margenziele zu erreichen, sollten hier bereits erste Verbesserungen bei der Profitabilität spürbar sein - Vestas allerdings habe gerade bei der Marge enttäuscht.Anleger sollten die Gewinne bei der Nordex-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: