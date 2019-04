XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,02 EUR +3,02% (01.04.2019, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragsflut bei der Nordex Group reiße einfach nicht ab. Erst ein Großauftrag aus Argentinien, jetzt eine Order aus Down Under für 35 Großturbinen, die noch für das erste Quartal 2019 verbucht werde. Damit nehme das Neugeschäft der Nordex Group mit ihrer N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte weiter an Fahrt auf, heiße es von Unternehmensseite. Der neue Auftrag könnte die Nordex-Aktie trotz der Mega-Rally zuletzt weiteren Auftrieb verleihen.Die Nordex Group werde die Turbinen für den Windpark "Mortlake South" im australischen Bundesstaat Victoria liefern, die Fertigstellung des Windparks erwarte der Konzern für die zweite Jahreshälfte 2020. "Neben unseren Vertriebserfolgen in Europa sehen wir zunehmend in verschiedenen internationalen Absatzregionen großes Interesse an der N149-Turbine, wie zuletzt in Argentinien oder jetzt in Australien. Dieser Auftrag ist erneut ein großer Vertrauensbeweis in unsere modernste Technologie", habe Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa den nächsten Coup kommentiert.Der positive Newsflow bei der Nordex Group reiße nicht ab. Trotzdem sei eine charttechnische Verschnaufpause nach der unglaublichen Rally überfällig. Sogar bei einem Rücksetzer in den Bereich von 12,00 Euro bleibt das Szenario intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,17 EUR +1,00% (02.04.2019, 09:00)