XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,49 EUR -8,91% (18.03.2020, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,48 EUR -6,02% (18.03.2020, 16:04)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem Minus von rund neun Prozent sei Nordex am Mittwoch die schwächste Aktie im TecDAX. Nach wie vor finde das Papier des Turbinenbauers keinen Boden. Zu groß seien die Sorgen der Investoren, dass die Corona-Krise einen Investitionsstau auslösen könnte. Ein Experte halte Nordex in diesem Fall für besonders gefährdet.Die Coronavirus-Pandemie berge Gefahren für Angebot und Nachfrage in der Windkraftindustrie, so Analyst Sean McLoughlin von der HSBC. Vor allem in den USA sei das Risiko groß, dass der Markt einbreche. Kaum gefährlich für die Nachfrage seien dagegen die niedrigen Ölpreise. Die Ziele zur Senkung des Schadstoffausstoßes würden hier langfristig überwiegen. In seinem pessimistischsten Szenario sehe McLoughlin für Nordex in der Branche die größten Risiken. Das Kursziel für die Nordex-Aktie habe der Experte von 10,40 Euro auf 7,00 Euro reduziert. Das Rating habe er aber auf "hold" belassen.Der Turbinenbauer schreibe nach wie vor rote Zahlen, deshalb sei die Corona-Krise für das Unternehmen tatsächlich bedrohlicher als für viele Rivalen. Es sei durchaus möglich, dass der Turnaround nun noch mehr Zeit benötige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: