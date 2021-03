Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

25,72 EUR +6,72% (26.03.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

25,66 EUR +6,38% (26.03.2021, 15:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Turbinenbauer scheinen die Green-Tech-Korrektur an der Börse endgültig hinter sich zu lassen, so der Experte Maximilian Völkl. Nordex, Vestas und Siemens Gamesa würden am Freitag auf breiter Front deutlich zulegen. Nordex führe den MDAX sogar an, der Titel nähere sich ihrem Anfang Januar erreichten Mehrjahreshoch.Innerhalb kurzer Zeit habe sich die Gemengelage bei Nordex zum Positiven gewendet. Der optimistische Ausblick des Konzerns, ein neuer Auftrag aus Mexiko und die allgemein verbesserte Branchenstimmung hätten der Nordex-Aktie wieder Auftrieb verliehen. Seit dem Tief vor knapp drei Wochen stehe so bereits wieder ein Plus von 35 Prozent zu Buche.Aus charttechnischer Sicht gelte es in den kommenden Tagen, das Mehrjahreshoch von Anfang Januar bei 27,44 Euro zu knacken. Bereits zweimal sei der Nordex-Aktie in den vergangenen Wochen bei der Attacke auf diesen Widerstand die Luft ausgegangen. Gelinge der Ausbruch über diese Marke, wäre der Weg bis zum 2015er-Hoch bei 33,90 Euro frei. Höher habe das Papier zuletzt 2007 vor der Finanzkrise notiert.Anleger setzen darauf, dass zeitnah ein neues Mehrjahreshoch erreicht wird und bleiben bei der Nordex-Aktie dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: