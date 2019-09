Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,09 EUR -3,81% (25.09.2019, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,11 EUR -3,25% (25.09.2019, 15:43)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der deutlichen Erholung des TecDAX-Titels in der vergangenen Woche müsse das Papier in der laufenden Woche wieder deutlich Federn lassen. Insbesondere Shortseller dürften bei der erneuten Korrektur durchaus ihre Hände im Spiel haben. Zuletzt hätten diese sukzessive ihre Positionen vergrößert. Aktuell seien insgesamt 3,87 Prozent der Aktien von Nordex leeverkauft. Marshall Wace LLP sei der größte mit Netto-Leerverkaufspositionen von 1,93 Prozent.Dabei habe es zuletzt gleich mehrere positive News für die Nordex-Aktie gegeben. Einerseits habe die Aktie von den Verhandlungen um das inzwischen verabschiedete Klimapaket der Bundesregierung profitiert. Andererseits habe der Turbinenbauer einen Auftrag für ein 110-Megawatt-Windprojekt in der Türkei an Land gezogen.Für den Windpark "Söke" liefere und errichte Nordex 23 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5. Die Anlagen würden im Betriebsmodus von je 4,8 MW ausgeliefert. Kunde und künftiger Betreiber des Windparks sei Ulusoy Enerji, das TecDAX-Unternehmen auch mit einem Premium-Service Vertrag über zehn Jahre für die Turbinen beauftragt habe.Der Windpark entstehe nahe der Stadt Aydin im Westen der Türkei. Hier würden im Jahresmittel Windgeschwindigkeiten von 6,5 Meter pro Sekunde herrschen. Nach der Fertigstellung Ende 2020 würden die Anlagen mit Nabenhöhen von 105 Metern p.a. über 286 GWh sauberen Strom liefern.Die Nordex-Aktie sei zuletzt bis an den starken Widerstand im Bereich von 11,30 Euro herangelaufen. Hier verlaufe neben dem Augusthoch auch die 200-Tage-Linie. Der erste Ausbruchsversuch sei aber gescheitert.Wer längerfristig in die Branche investieren will, setzt weiter auf den profitablen Weltmarktführer Vestas, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link