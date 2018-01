ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Als einer der technologisch führenden Anbieter von Megawatt-Turbinen profitiert die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vom globalen Trend zur Großanlage besonders. Das Produktprogramm der Generation Gamma umfasst die N90/2500, N100/2500 und die N117/2400, die eine der effizientesten Serienturbinen für das Binnenland ist. Bis heute wurden mehr als 3.600 Turbinen dieser Plattform produziert. Mit der Generation Delta bietet Nordex die vierte Anlagengeneration der bewährten Multi-Megawatt-Plattform an (N100/3300, N117/3000, N131/3000).



Insgesamt hat Nordex, das dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, weltweit mehr als 6.000 Anlagen mit einer Kapazität von über 10.000 MW installiert. Mit einem Exportanteil von rund 70 Prozent nimmt die Nordex SE auch in den internationalen Wachstumsregionen eine starke Position ein. Weltweit ist Nordex in 22 Ländern mit Büros und Tochtergesellschaften vertreten. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 3.000 Mitarbeiter.

(16.01.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse des Analysten Sebastian Growe von der Commerzbank:Sebastian Growe, Analyst bei der Commerzbank, empfiehlt die Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu halten.Auf Grund der bei Nordex SE in den letzten Monaten verbuchten Auftragseingänge sei es beim Aktienkurs zu einer deutlichen Erholung gekommen.Allerdings sei noch nicht klar, wie sich der Auftragseingang auf die Umsatzverteilung in diesem und im kommenden Jahr auswirke, so der Analyst Sebastian Growe. Auch im Hinblick auf die entsprechende Profitabilität seien noch Fragen offen.In ihrer Nordex-Aktienanalyse stufen die Analysten der Commerzbank den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 9,00 EUR.XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,23 EUR -1,40% (16.01.2018, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,24 EUR -1,73% (16.01.2018, 15:44)