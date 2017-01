ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (12.01.2017/ac/a/t)

New York (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Manuel Losa von Goldman Sachs:Manuel Losa, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windkraftanlagenhersteller Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Das verfehlte Unternehmensziel bei den Auftragseingängen 2016 sei zwar wenig hilfreich für die Stimmung gegenüber Nordex-Aktie, dürfte allerdings den TecDAX-Titel nicht weiter belasten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv sei zudem die Auftragslage in den USA.Manuel Losa, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. (Analyse vom 12.01.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:20,141 EUR -2,18% (12.01.2017, 16:12)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:20,134 EUR -2,48% (12.01.2017, 16:29)