Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (25.04.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie vor Trendwende? AktienanalyseTief gefallen ist die Aktie des Windanlagen-Herstellers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch nun könnte die Nordex-Aktie einen Boden gefunden haben. Komme jetzt die Trendwende?Es sei viel passiert rund um die Aktie von Nordex. Doch der Reihe nach. Einst habe der TecDAX-Titel bei etwa 34 Euro notiert, ehe der Kurs eingebrochen sei. Rasant Richtung Süden sei es insbesondere im November des vergangenen Jahres gegangen. Ein Grund: Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Denn Trump scheine laut Medienberichten eher fossile Brennstoffe statt Erneuerbare Energien zu präferieren. Auch im vergangenen Februar sei es rapide abwärts für die Nordex-Aktie gegangen. Der Grund: Das Unternehmen aus Hamburg habe eine Umsatzwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgesprochen. Projektverschiebungen in einigen Kernmärkten und Verzögerungen beim Markteintritt in Indien würden nach Informationen von Nordex dafür verantwortlich zeichnen.Mitte März dann habe Nordex einen Wechsel an der Führungsspitze bekannt gegeben. Ex-Vorstandschef Lars Bondo Krogsgaard habe die Verantwortung für den Verlust an Glaubwürdigkeit übernommen, welchen man am Kapitalmarkt erlitten habe. Neuer Vorstandschef sei seit Anfang April José Luis Blanco.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,75 EUR +1,03% (25.04.2017, 09:51)