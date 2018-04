Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Nordex-Aktienanalyse von Analysten Philippe Lorrain und Simon Toennessen von der Privatbank Berenberg:Philippe Lorrain und Simon Toennessen, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Branchenstudie die Coverage für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) auf.Angesichts rapide sinkender Kosten seien Windkraftanlagen bereits wettbewerbsfähig gegenüber traditionellen Energiequellen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Dieser Trend dürfte sich noch verstärken und zwar v.a. bei Anlagen auf dem Meer. Unter den kleineren Branchenwerten würden die Analysten Senvion gegenüber Nordex bevorzugen.Philippe Lorrain und Simon Toennessen, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Branchenstudie die Nordex-Aktie mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 9,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 27.04.2018)