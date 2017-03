Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,92 EUR -0,22% (03.03.2017, 17:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Als einer der technologisch führenden Anbieter von Megawatt-Turbinen profitiert die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vom globalen Trend zur Großanlage besonders. Das Produktprogramm der Generation Gamma umfasst die N90/2500, N100/2500 und die N117/2400, die eine der effizientesten Serienturbinen für das Binnenland ist. Bis heute wurden mehr als 3.600 Turbinen dieser Plattform produziert. Mit der Generation Delta bietet Nordex die vierte Anlagengeneration der bewährten Multi-Megawatt-Plattform an (N100/3300, N117/3000, N131/3000).



Insgesamt hat Nordex, das dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, weltweit mehr als 6.000 Anlagen mit einer Kapazität von über 10.000 MW installiert. Mit einem Exportanteil von rund 70 Prozent nimmt die Nordex SE auch in den internationalen Wachstumsregionen eine starke Position ein. Weltweit ist Nordex in 22 Ländern mit Büros und Tochtergesellschaften vertreten. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 3.000 Mitarbeiter.

(03.03.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse des Analysten Stephan Wulf von Oddo Seydler:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Stephan Wulf, Aktienanalyst von Oddo Seydler, in Bezug auf die Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die dramatische Guidance-Reduktion bei der Nordex SE sei ein Spiegelbild der schwachen Visibilität, da die Schwellenländer ein zunehmend wichtigeres Geschäftsfeld für das Unternehmen darstellen würden.Nachdem bereits Ende Januar die EBITDA-Prognosen nach unten korrigiert wurden, senken die Analysten von Oddo Seydler ihre Schätzungen für 2017 und 2018 um weitere 15% bzw. 32%.Da es in 2018 kein neues Turbinen-Modell geben werde, könnte Nordex mit einem überdurchschnittlich hohen Preisdruck zu kämpfen haben, so die Einschätzung des Analysten Stephan Wulf.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,94 EUR -0,21% (03.03.2017, 17:24)