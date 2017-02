XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (21.02.2017/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nordex SE deutlich ab:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben sich wieder zu Wort gemeldet und ihr Short-Engagement in den Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) sichtbar verringert.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 20.02.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Nordex SE-Aktien von 0,57% auf 0,47% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Nordex SE-Aktien:2,20% AKO Capital LLP (21.12.2016)1,79% Marshall Wace LLP (13.02.2017)0,91% Oxford Asset Management (16.02.2017)0,69% AQR Capital Management, LLC (07.02.2017)0,67% Systematica Investments Limited (07.02.2017)0,67% PDT Partners, LLC (11.01.2017)0,49% WorldQuant, LLC (23.01.2017)0,49% Coatue Management, L.L.C. (15.06.2016)0,47% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (20.02.2017)0,47% BlueCrest Capital Management Limited (26.08.2015)0,46% Millennium Capital Partners LLP (10.02.2017)0,45% Renaissance Technologies LLC (05.12.2016)0,42% Miura Global Management, LLC (10.10.2016)0,38% Parvus Asset Management Europe Limited (10.11.2016)Börsenplätze Nordex-Aktie: