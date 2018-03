Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 22 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.03.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei am Dienstagmorgen kurzzeitig wieder unter die 8-Euro-Marke gerutscht. Vorbörslich habe es zeitweise nur noch bei 7,70 Euro notiert - der tiefste Stand seit Anfang Dezember 2017. Im Xetra-Handel habe es sich wieder deutlich erholt.Mit Vorlage der endgültigen Jahreszahlen habe der Konzern die Erwartungen erfüllt. Der Umsatz sei auf 3,08 Mrd. Euro geklettert, der Gewinn vor Steuern auf 242 Mio. Euro. Das entspreche einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,9%. Die Eigenkapitalquote sei auf 32,7% (im Vorjahr 31,4%) gewachsen. Die Liquidität habe 623 Mio. Euro betragen und damit fast auf Vorjahresniveau gelegen.Das Unternehmen habe 2017 Neuaufträge in Höhe von 2,2 Mrd. Euro erzielt und damit 33% unter dem Vorjahreswert von 3,3 Mrd. Euro gelegen. Im aktuellen Jahr verspreche es sich durch die im Sommer 2017 eingeführten neuen Produkte N149/4.0-4.5 und AW140/3000 Rückenwind für den Auftragseingang.Nordex erwarte für das laufende Jahr einen Rückgang bei Umsatz und Profitabilität. Die Erlöse würden auf 2,4 bis 2,6 Mio. Euro sinken, die EBITDA-Marge auf 4 bis 5%. Als Begründung führe Nordex den harten Preiskampf an. Auch der Wechsel von festen Einspeisetarifen hin zu Auktionen nage an der Marge.Obwohl die Empfehlung des "Aktionär" vorbörslich ausgestoppt wurde, bietet sich spekulativ orientierten Anlegern eine Trading-Chance, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. Neuen Stopp-Loss sollte man bei 7,05 Euro setzen. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link