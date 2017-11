ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (14.11.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Douglas Lindahl von Kepler Cheuvreux:Douglas Lindahl, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Insgesamt sei das dritte Quartal für das Unternehmen schlecht verlaufen, so der Analyst. Der Auftragseingang liege um fast die Hälfte unter der Konsensprognose. Hieraus würden niedrigere Prognosen der Unternehmensführung für das Gesamtjahr resultieren.Douglas Lindahl, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "reduce"-Votum für die Nordex-Aktie mit einem Kursziel von 6,70 Euro bestätigt. (Analyse vom 14.11.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,501 EUR -2,58% (14.11.2017, 16:09)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,518 EUR -4,20% (14.11.2017, 16:23)