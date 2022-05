Tradegate-Aktienkurs Noratis-Aktie:

19,30 EUR -1,03% (23.05.2022, 12:41)



ISIN Noratis-Aktie:

DE000A2E4MK4



WKN Noratis-Aktie:

A2E4MK



Ticker-Symbol Noratis-Aktie:

NUVA



Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (23.05.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) unter die Lupe.Unsere Portfolioposition Noratis kann derzeit nicht mit starken Kursgewinnen glänzen, doch angesichts der schwachen Performance sonstiger Immobilienaktien ist der stabile Kurs gleichwohl ein Qualitätssiegel, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Damit würdige die Börse die starken Zahlen, die Noratis für 2021 habe vorlegen können, wie auch den positiven Ausblick für 2022, der bereits durch An- und Verkäufe gut unterlegt sei. Konkret habe Noratis im letzten Jahr dank der wieder intensivierten Verkaufsaktivitäten den Umsatz um 156% auf 74 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Grundlage den Jahresüberschuss um 240% auf 9,5 Mio. Euro verbessert. Gleichzeitig sei auch das Portfolio weiter ausgebaut worden und sei um 30% auf 434 Mio. Euro gewachsen. Das sollte dieses Jahr zu deutlich steigenden Mieteinnahmen führen, darüber hinaus habe Noratis bereits im Januar einen großen Blockverkauf unterzeichnet, mit dem auch die Verkaufsplanung für 2022 schon weitgehend umgesetzt worden sei.Das Unternehmen ist sehr solide aufgestellt, entwickelt sich nach Plan und die Aktie weist eine moderate Bewertung auf - die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben investiert. Das Kursziel für die Noratis-Aktie laute 30 Euro. (Ausgabe 19 vom 21.05.2022)Börsenplätze Noratis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Noratis-Aktie:19,20 EUR -1,54% (23.05.2022, 11:04)