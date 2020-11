Börsenplätze Nokia-Aktie:



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol Deutschland: NOA3, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (19.11.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).In Q3 habe Nokia einen Umsatzrückgang von y/y 7% auf EUR 5.294 Mio. verzeichnet. Währungsbereinigt (wb) habe sich der Rückgang auf 3% belaufen und sei im Wesentlichen auf rückläufige Serviceumsätze im Bereich Mobile Access zurückzuführen gewesen. Das operative non-IFRS Ergebnis habe sich dagegen um 2% auf EUR 486 Mio. verbessert, was einem Anstieg der entsprechenden Marge um 0,8 PP auf 9,2% entsprochen habe. Nach IFRS habe sich eine Ergebnisverbesserung (EBIT) um 33% auf EUR 350 Mio. ergeben (Marge: +2,0 PP auf 6,6%). Das Ergebnis je Aktie habe sich non-IFRS wie im Vorjahresquartal auf EUR 0,05 bzw. nach IFRS auf EUR 0,04 belaufen.Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020 habe das Management konkretisiert und teilweise reduziert. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie werde nun eine Spanne von EUR 0,20 bis EUR 0,26 (zuvor: EUR 0,20 bis EUR 0,30) in Aussicht gestellt. Das im Sommer um 0,5 PP auf 9,5% erhöhte Ziel für die bereinigte operative Ergebnismarge sei nun wieder auf 9% reduziert worden. Im kommenden Geschäftsjahr 2021 solle sich diese in einer Range von 7% bis 10% bewegen.Zwar seien die Umsatzrückgänge nicht mehr ganz so ausgeprägt gewesen wie in Q2, der Analyst habe aber eine stärkere Performance im Bewertungsmodell antizipiert. Nokia müsse nun Gas geben, um weiterhin vorne im Markt mitspielen zu können. Die diesbezüglich eingeleiteten Maßnahmen des neuen CEO Pekka Lundmark seien grundsätzlich vielversprechend, müssten aber noch mit Leben gefüllt werden und vor allem ihre Wirkung unter Beweis stellen. Insofern dürfte 2021 ein weiteres Übergangsjahr werden, was sich auch in der enttäuschenden Margenguidance des Unternehmens widerspiegle. Für Anleger mit längerem Atem würden sich trotzdem interessante Perspektiven ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nokia Corp": Keine vorhanden.