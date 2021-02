XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (25.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die sogenannten Reddit-Aktien seien an der Börse wieder gefragt. GameStop, AMC Entertainment und Co würden nach dem Kurssprung am Mittwoch auch am Donnerstag vor US-Börsenstart deutlich höher gehandelt. Im Sog profitiere auch Nokia. Bereits während der ersten großen WallStreetBets-Welle habe es beim finnischen Netzwerkausrüster einen Short-Squeeze gegeben.Für über acht Euro sei eine Nokia-Aktie Ende Januar nachbörslich gehandelt worden. Der Grund: Die hohe Short-Quote, die die YOLO-Trader von Reddit angelockt habe, und der nach wie vor bekannte Name des einstigen Handy-Riesen. In der Folge sei der Kurs allerdings schnell wieder in sich zusammengeklappt. Zu Wochenbeginn habe Nokia etwa auf dem Niveau vor dem WSB-Hype notiert.Nun scheinen die Reddit-Aktien eine zweite Welle zu erleben, auch Nokia liege am Donnerstag deutlich im Plus. Mit der wieder zunehmenden Volatilität sei es durchaus möglich, dass die Aktie nun kurzzeitig wieder deutlich höhere Kurse sehe. Allerdings würden sich die Probleme im Kerngeschäft dadurch nicht in Luft auflösen. Nokia hinke den Wettbewerbern Ericsson und Huawei technologisch hinterher und könne deshalb bisher nicht angemessen vom 5G-Ausbau profitieren, der den Netzwerkausrüstern eigentlich Rückenwind verleihe. (Analyse vom 25.02.2021)Börsenplätze Nokia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,5315 EUR +4,79% (25.02.2021, 14:46)