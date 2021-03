Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,4175 EUR +0,84% (26.03.2021, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,4265 EUR +1,50% (26.03.2021, 12:34)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (26.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Der Q4-Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 4,9% auf EUR 6,57 Mrd. reduziert und damit die Analystenschätzungen von im Mittel EUR 6,51 Mrd. marginal übertreffen können. Die bei Nokia viel beachtete Bruttomarge habe einen Wert von 41,8% erreicht und sei damit komfortabel über den Markterwartungen von 40,1% geblieben. Der adjustierte operative Gewinn habe sich um 3,9% auf EUR 1,09 Mrd. reduziert und somit die Analystenschätzungen (EUR 955,3 Mio.) übererfüllt. Die bereinigte operative Marge in Höhe von 16,6% habe exakt 200 Basispunkte über dem Konsens von 14,6% gelegen.Anlässlich seines Kapitalmarkttages am 18. März habe Nokia eine neue Mittelfrist-Prognose ausgegeben. Nokia strebe für 2023 eine bereinigte operative Marge von 10% bis 13% an, was weitgehend mit dem aktuellen Konsens (11,4%) übereinstimme. Nokia sehe seinen gesamten adressierbaren Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR) von rund 1% über den Zeitraum 2020 bis 2023 wachsen.Die Q4-Zahlen seien zwar insgesamt recht solide gewesen und auch über den Analystenerwartungen zu liegen gekommen, Nokia habe allerdings mit seinen -anlässlich des Kapitalmarkttages - veröffentlichten Mittelfrist-Zielen nicht wirklich überzeugen können. Das Unternehmen müsse kräftig investieren und seine Forschung- und Entwicklungsaktivitäten stark forcieren, um den Anschluss an die Konkurrenz in der5G-Technologie nicht zu verlieren. Der "Investment-Case" Nokia werde nach Erachten des Analysten weiterhin einiges an Geduld erfordern. Sein unverändertes Kursziel von EUR 3,65 entspreche einem für sein Dafürhalten gerechtfertigten Bewertungsabschlag von 29% (Mittel aus KGV und EV/EBIT auf Basis 2022) gegenüber der Peer Group.Die Empfehlung "halten" wird indes bestätigt, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Ausgabe vom 26.03.2021)Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.