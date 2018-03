Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Hold Canaccord Genuity T. Michael Walkley 01.03.2018 4,50 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 26.02.2018 4,40 Halten LBBW Ralph Szymczak, Mirko Maier 22.02.2018 5,80 Buy UBS David Mulholland 16.02.2018 5,50 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 08.02.2018 5,40 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 06.02.2018 8,30 Buy Société Générale Aleksander Peterc 05.02.2018 5,25 Buy Merrill Lynch Tal Liani 05.02.2018 7,50 USD Buy MKM Partners Michael Genovese 05.02.2018 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 02.02.2018 5,70 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 02.02.2018 4,85 Neutral Credit Suisse - 02.02.2018 4,80 Halten Independent Research Markus Friebel 02.02.2018



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,712 EUR -0,80% (02.03.2018, 10:05)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (02.03.2018/ac/a/a)







Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 1. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht.Ende 2017 riss die US-Steuerreform das Unternehmen noch tiefer in die Verlustzone, wie Nokia am Donnerstag im finnischen Espoo bekannt gab. Sondereffekte herausgerechnet, lief es 2017 zwar besser als im Vorjahr. Doch für 2018 dämpfte Konzernchef Rajeev Suri die Erwartungen. So dürfte der Markt statt wie bisher gedacht um 2% bis 5% nur um 2% bis 4% wachsen. Und der um Sonderposten bereinigte Gewinn soll geringer ausfallen als noch 2017.Im abgelaufenen Jahr musste der finnische Technologiekonzern unter dem Strich einen Verlust von 1,5 Mrd. Euro hinnehmen - fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Hauptgrund dafür ist die unterschiedliche Steuerlast. Hatte Nokia 2016 noch eine Steuergutschrift verbucht, fiel die Belastung diesmal besonders hoch aus. Allerdings gingen auch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft zurück. So sank der Umsatz um 2% auf 23,1 Mrd. Euro zurück.Der Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) legte um 50% auf 0,33 Euro zu und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Für das Jahr 2018 stellte die Nokia-Führung lediglich ein bereinigtes EPS von 0,23 bis 0,27 Euro in Aussicht. In 2020 soll es dann 0,37 bis 0,42 Euro erreichen. Langfristig will der Netzwerkausrüster 40 bis 70 Prozent des bereinigten EPS als Dividende an die Aktionäre ausschütten.Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen ihrerseits das "halten"-Rating und das Kursziel von 4,40 Euro für Nokia. Regional betrachtet seien die Umsätze im wichtigsten Markt Nordamerika im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut rückläufig gewesen, so Szymczak und Maier in der Aktienanalyse vom 22. Februar. Der Anstieg der liquiden Mittel auf 4,5 Mrd. EUR (Q3/17: 2,7 Mrd. EUR) sei deutlicher als erwartet ausgefallen. Der schwache Marktausblick Nokias für 2018 sei im Wesentlichen bestätigt worden und habe erneut die Hoffnungen auf eine Stabilisierung enttäuscht. Für 2019 und 2020 sei allerdings aufgrund des avisierten 5G-Netzwerk-Rollouts eine deutliche Verbesserung der Situation in Aussicht gestellt worden.Die Analysten würden 2018 weiterhin einen rückläufigen Konzernumsatz erwarten, dessen Druck auf das Ertragsniveau allerdings durch das voranschreitende Kostensenkungsprogramm kompensiert werden sollte. Erst mit Beginn der Einführung von 5G ab 2019 würden sich die Wachstumsaussichten für Nokia bessern. Eine Verzögerung von 5G stelle das größte Risiko für den Investmentcase dar.