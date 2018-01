Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 30.01.2018 7,30 Buy Société Générale - 25.01.2018 4,50 Neutral Goldman Sachs Mohammed Moawalla 18.01.2018 6,20 Buy UBS David Mulholland 16.01.2018 5,20 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 12.01.2018 4,20 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 05.01.2018 5,00 Strong Buy S&P Capital Jia Man Neoh 04.01.2018 4,40 Halten Independent Research Markus Friebel 15.12.2017 4,20 Neutral BNP Paribas Stefan Slowinski 30.11.2017 5,20 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 01.11.2017 5,50 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 27.10.2017 5,30 Overweight Morgan Stanley Francois Meunier 27.10.2017 5,80 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 27.10.2017 4,60 Neutral Citigroup Amit Harchandani 27.10.2017

Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,974 EUR -1,00% (30.01.2018, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (31.01.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 Euro oder 4,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 1. Februar die Zahlen des vierten Quartals 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Société Générale. Die französische Großbank hat das Kursziel von 6,70 auf 7,30 Euro erhöht und das "buy"-Rating bestätigt. Sie hätten ihre Schätzungen für den finnischen Netzwerkausrüster an Wechselkursveränderungen wie die US-Dollar-Schwäche angepasst und berücksichtigten nun auch den Patent-Deal mit dem chinesischen Smartphonehersteller Huawei aus dem Schlussquartal 2017, schrieben die Analysten in einer am 25. Januar vorliegenden Studie. Dazu hätten sie den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben.Goldman Sachs wiederum hat Nokia von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 4,50 Euro reduziert. Der Umsatz des finnischen Netzwerkausrüsters dürfte in der ersten Jahreshälfte unter Druck geraten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom 18. Januar. Angesichts der Probleme mit der Alcatel-Integration und höherer operativer Aufwendungen kürzte der Experte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: