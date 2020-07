Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3,50 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 28.07.2020 6,00 USD Outperform Northland Capital Markets Tim Savageaux 14.07.2020 3,50 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.07.2020 4,50 Buy UBS AG David Mulholland 09.07.2020 3,80 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 08.07.2020 3,30 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 02.07.2020 4,80 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 25.06.2020 4,80 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 05.06.2020 3,70 Halten Independent Research Markus Jost 08.05.2020



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,66 EUR +0,73% (29.07.2020, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (30.07.2020/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,10 Euro oder 3,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 31. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Northland Capital Markets. Analyst Tim Savageaux hat am 14. Juli das Kursziel von 6 USD bestätigt und den Titel unverändert mit dem Votum "outperform" bewertet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat hingegen für Nokia das Kursziel von 3,30 Euro in Aussicht gestellt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Alexander Duval habe seine Prognosen für die großen europäischen Halbleiterunternehmen und Telekomausrüster an die jüngsten Währungsentwicklungen und die gestiegene Branchenbewertung angepasst. Der Netzwerkspezialist habe das Zeug für Marktanteilsgewinne in China, bedürfe aber weiterer Fortschritte bei der Produktqualität, schrieb Duval in einer Studie vom 2. Juli.Zudem hat die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia auf "buy" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Technologie-Hardware-Segment dürften insgesamt solide Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 9. Juli vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei der Sektor relativ hoch bewertet und die Berechenbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung immer noch gering.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: