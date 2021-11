Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

35,60 EUR +0,68% (29.11.2021, 16:14)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

40,3999 USD +1,03% (29.11.2021, 16:01)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Februar stecke die Nio-Aktie inzwischen in einer Konsolidierungsphase fest. Die Schwankungsbreite werde dabei immer kleiner. Nun gebe es endlich neue Impulse. Der chinesische Autobauer habe am heutigen Montag die Fertigstellung des ersten Vorserienfahrzeugs des ET7 bekannt gegeben. Charttechnisch sehe es jetzt dadurch wieder hochinteressant aus.Nio habe am 29. November die ersten Vorserienfahrzeuge seines Limousinen-Flaggschiffs ET7 in der JAC Nio Advanced Manufacturing Base in Hefei vom Band laufen lassen und sei damit der geplanten Auslieferung des Modells im ersten Quartal des nächsten Jahres einen Schritt näher gekommen. Nun drehe sich alles darum, die Kleinserienkapazität des Fahrzeugs zu validieren und sicherzustellen, dass alle Teile in marktfähigem Zustand seien.Darüber hinaus werde gleichzeitig eine Reihe von Zertifizierungen für den ET7 durchgeführt, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Am Ende dieser Phase werde der ET7 offiziell in die endgültige Massenproduktion übergehen, so Nio.Langfristig sei die Story intakt. Nio sei im wichtigsten Automarkt der Welt - was die Elektromobilität betreffe - in einer sehr guten Ausgangsposition. Investierte Anleger bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. Trader könnten den Ausbruch aus der Dreiecksformation für einen Einstieg nutzen. "Der Aktionär" werde dahingehend berichten. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link