Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,40 EUR +3,82% (14.01.2020, 09:49)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,70 USD (13.01.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (14.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die letzten Verkaufszahlen hätten bei der Nio-Aktie für einen Kursanstieg von in der Spitze mehr als 50 Prozent gesorgt. Nach einer ausgedehnten Konsolidierung habe das Papier den nächsten Satz nach oben gemacht. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie des chinesischen Elektroautobauers?Kehrtwende der chinesischen Regierung. Die Regierung in Beijing wolle die Subventionen für Elektroautos 2020 nicht so stark senken wie im vergangenen Jahr. Das habe Miao Wei, Minister für Industrie und Information, am Samstag in Peking mitgeteilt. Das habe unter anderem die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio beflügelt.Bei knapp unter 5,00 Dollar habe das Papier gedreht und zur Konsolidierung angesetzt. Diese habe am Mittwoch vergangene Woche geendet. Das Papier habe im Verlauf des Handels vom Tief bei 3,19 Dollar - knapp über der wichtigen 200-Tage-Linie - wieder nach oben gedreht.Auf dem aktuellen Niveau sei eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung vertretbar. Nächstes Ziel sei das letzte Hoch bei 4,87 Dollar.Neben Tencent und Baidu habe sich kurz nach dem Börsengang von Nio auch die Investment-Management-Firma Baillie Gifford mit 11,4 Prozent eingekauft.Zur Erinnerung: Noch immer halte die britische Investmentfirma auch 7,4 Prozent der Aktien am Elektroauto-Pionier Tesla.Die Elektroflitzer von Nio seien hipp, stylisch und würden den Nerv der Zeit treffen. Aber: Geduld sei gefragt. Nio ist und bleibt eine sehr spekulative Wette, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2020)