Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe mit den Q1-Zahlen die Erwatungen zwar übertroffen, aber man verweise auch hier auf die Chip-Knappheit. Mit 20.000 seien die Auslieferungen sehr stark ausgefallen. Für das 2. Quartal erwarte man 21.000 bis 22.000 Auslieferungen. Im Vergleich zum Vorjahr weise man wahnsinnige Wachstumsraten auf. Der Umsatz habe um 490% zugelegt. Das Ergebnis habe vom Negativen ins Positive gedreht. Es sei abzuwarten, ob die 200-Tage-Linie halte. Grundsätzlich sind die Experten von "Der Aktionär" für die Nio-Aktie positiv gestimmt, aber kurzfristig gibt es - aufgrund des Halbleiter-Mangels - Probleme im ganzen Sektor, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:31,06 EUR -3,42% (30.04.2021, 14:44)