Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe im September weltweit 10.628 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 125,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit zeige die Kurve bei Nio wieder nach oben. In den letzten Monaten habe das Elektroauto-Start-up Schwierigkeiten gehabt, die Auslieferungen signifikant zu steigern.Darüber hinaus stünden die beiden Elektroautohersteller Nio und Xpeng chinesischen Medien zufolge vor einem starken Weihnachtsgeschäft. In einigen ihrer Ausstellungsräume in Shanghai seien die Elektroautos sogar ausverkauft, habe die "Shanghai Securities News" am Samstag berichtet. Die Wartezeit für die beliebtesten Fahrzeuge des Unternehmens betrage derzeit ein bis zwei Monate, habe ein Mitarbeiter in einem Nio-Showroom in Shanghai gesagt.Grund genug für die Analysten von Industrial Securities, die Nio-Aktie mit einem Kursziel von 49,50 Dollar zum Kauf zu empfehlen.Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio sei für seine innovativen Stromer bekannt. Die Positionierung im hochpreisigen SUV-Markt sei gut gelungen. Vor allem der ES6 und der EC6 kämen gut an. Für neue Impulse sollte die Luxus-Limousine eT7 sorgen. Der Stromer werde Anfang 2022 ausgeliefert.Zuletzt habe der Aktie etwas die Dynamik gefehlt, was unter anderem am eingetrübten Sentiment bei China-Aktien gelegen habe. Dennoch: Langfristig sei die Story intakt. Nio sei im wichtigsten Automarkt der Welt - was die Elektromobilität betreffe- in einer sehr guten Ausgangsposition.Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau eine Wette wert. Support bekomme das Papier von der horizontalen Unterstützung bei 35,00 Dollar. Der Stoppkurs sollte bei 29,50 Euro gewählt werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 04.10.2021)