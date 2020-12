Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

35,30 EUR +4,13% (15.12.2020, 14:55)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

40,98 USD -2,38% (14.12.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Mehr als 1.000 Prozent sei der Kurs der Nio-Aktie im laufenden Jahr geklettert. Zuletzt habe Nio den Hype rund um die Elektroauto-Hersteller genutzt, um sich neues Geld über die Börse zu besorgen.Sicherlich habe diese Nachricht nicht allen Anlegern geschmeckt, die Aktie sei auf Tauchstation gegangen. Allerdings brauche Nio in der aktuellen Unternehmensphase Geld, um die weitere Expansion zu finanzieren, sprich, um die Modellpalette auszuweiten, das eigene Akku-Wechsel-Konzept auszubauen und ein eigenes Ladenetzwerk hoch zu ziehen.Fazit: Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden für die Kreativität und die positive Entwicklung von Nio sprechen. Die letzten Zahlen seien beeindruckend gut gewesen, wobei die Bewertung natürlich nach wie vor extrem sportlich sei!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: