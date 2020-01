Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,085 EUR 0,00% (09.01.2020, 09:38)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,39 USD +8,31% (08.01.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (09.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe seine Hausaufgaben gemacht. Die Probleme des ES8 seien behoben worden, die Produktpalette erweitere. Der neue Hoffnungsträger, das Modell ES6 komme bei den Kunden an. Die Aktie habe nach dem starken Anstieg nach den Zahlen ihre Korrektur abgeschlossen.Die letzten Verkaufszahlen hätten bei der Nio-Aktie innerhalb weniger Tage für einen Kursanstieg von in der Spitze mehr als 50 Prozent gesorgt. Bei knapp unter 5,00 Dollar habe das Papier gedreht und zur Konsolidierung angesetzt. Diese habe am Mittwoch geendet. Das Papier sei im Verlauf des Handels vom Tief bei 3,19 Dollar - knapp über der wichtigen 200-Tage-Linie - wieder nach oben gedreht und habe bei 3,39 Dollar geschlossen. Aus dem Handel sei die Nio-Aktie mit einem Plus von 4,3 Prozent gegangen."Das Geschäftsmodell von Nio ist vernünftig aufgebaut, mit Nutzung der Produktionskapazitäten von JAC, der Jianghuai Automobile Group. Man hat große und wichtige Gesellschafter, wie Tencent und Baidu, also Stabilität auf der Kapitalseite", fasse Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut zusammen.Nio habe mit den letzten Zahlen überzeugt. Auch für das Schlussquartal habe sich das Management optimistisch gezeigt. 8.000 Elektroautos wolle Nio an den Mann bringen.Zur Erinnerung: Neben Tencent und Baidu habe sich kurz nach dem Börsengang auch die Investment-Management-Firma Baillie Gifford mit 11,4 Prozent bei Nio eingekauft. Noch immer halte die britische Investmentfirma auch 7,4 Prozent der Aktien an Tesla.Die Elektroflitzer von Nio seien hipp, stylisch und würden den Nerv der Zeit treffen. Auf dem aktuellen Niveau ist eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nächstes Ziel sei das letzte Hoch bei 4,87 Dollar. (Analyse vom 09.01.2020)