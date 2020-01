Anleger sollten nicht den steigenden Kursen hinterherlaufen, sondern eine Beruhigung der Aktie abwarten. Das Hoch habe am 30. Dezember bei 5,03 Dollar gelegen. Eine Korrektur bis in den Bereich 3,56/3,38 Dollar sei durchaus drin. In diesem Bereich können Anleger eine kleine Position riskieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Geduld sei gefragt. Heiße Kiste!. (Analyse vom 02.01.2020)



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,305 EUR +32,20% (02.01.2020, 16:31)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,81 USD -1,80% (02.01.2020, 16:19)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (02.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio baue Elektroautos. Hauptsitz der Firma sei Shanghai. Firmenchef William Li habe in der Vergangenheit starke Ankeraktionäre hinter sich und seine Idee gebracht: Tencent und Baidu zum Beispiel hätten zig Millionen Dollar in den Elektroautobauer gesteckt und die Firma auch in den schwierigen Phasen 2019 nicht fallen gelassen.Das Durchhaltevermögen habe sich in den letzten Tagen ausgezahlt: die Aktie habe eine glänzende Performance aufs Parkett gelegt. Am 27.Dezember habe das Papier noch bei 2,55 Dollar notiert. Aktuell stehe die Aktie bei 3,95 Dollar. 55 Prozent Plus in nur fünf Tagen.Der Grund: Nio habe im dritten Quartal 2019 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Elektroautohersteller habe einen Umsatz von 1,84 Milliarden Yuan oder umgerechnet 257 Millionen Dollar gestemmt. Ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Verlust habe knapp 2,41 Milliarden Yuan oder 337 Millionen Dollar betragen. Im Vorjahr habe das Minus noch 2,81 Milliarden Yuan betragen.Auch die Auslieferungen hätten weit über den Schätzungen gelegen. Nio habe im dritten Quartal 4.799 Elektro-SUVs an den Mann gebracht. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien es 3.553 Autos gewesen. Hauptumsatzträger sei das Modell ES6 mit 4.196 verkauften Exemplaren.Nio lehne sich weit aus dem Fenster. 8.000 Autos sollten im Gesamtjahr geschafft werden. Sportlich! Solle heißen: Auch im vierten Quartal werde Nio noch einmal deutlich zulegen."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die beiden Internetgiganten Tencent und Baidu sehr daran interessiert seien, Nio zu pushen und aus dem ehemals kleinen Start-up Stück für Stück eine Weltmarke im Segment der Elektromobilität zu formen.Was die öffentliche Ladeinfrastruktur betreffe, so gab Nio Mitte Dezember eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen E-Auto-Hersteller Xpeng Motor bekannt. Beide Autobauer würden in China eigene Ladestationen betreiben.