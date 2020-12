Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,60 EUR -7,24% (11.12.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

41,98 USD -7,17% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Wie so viele Elektroautohersteller dieser Tage nutze auch das chinesische Unternehmen den rasanten Kursanstieg der vergangenen Monate, um sich frisches Kapital zu besorgen. Einige Anleger hätten daher am Freitag lieber ihre Gewinne mitgenommen.Mehr als 1.000% sei der Kurs der Nio-Aktie im laufenden Jahr gestiegen. Jetzt habe der Elektroautobauer angekündigt, dass es 60 Mio. ADRs verkaufen werde - weitere 9 Mio. könnten folgen. Damit würde Nio bei einem Kurs von 45,22 USD rund 2,7 Mrd. USD einnehmen.Der Aktienkurs sei nach der Nachricht deutlich abgesackt. Ganz überraschend komme die Meldung allerdings nicht. Vor Nio hätten in den vergangenen Tagen bereits Xpeng, Li Auto und Tesla die Kapitalmärkte angezapft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: