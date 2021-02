Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

51,00 EUR +0,79% (11.02.2021, 13:19)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

61,26 USD -2,51% (10.02.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Elektroautohersteller Nio sei eine der heißesten Wetten im E-Mobility-Sektor. Die letzten Zahlen seien an der Börse sehr gut angekommen. Nio habe im Januar über 7.200 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von über 350 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu komme die Tatsache, dass Nio-CEO William Li auf dem Nio-Day Anfang Januar ein neues Modell vorgestellt habe.Mit dem ET7 wage Nio den Vorstoß in das Segment der Limousinen. Eine Ansage an Tesla. Bislang habe der Fokus von Nio auf dem hochpreisigen SUV-Segment gelegen.Zudem solle Nio Marktgerüchten zufolge den Verkaufsstart im wichtigen US-Markt vorbereiten. Der Markteintritt von Nio wäre für den Elektroauto-Hersteller sicherlich ein Game-Changer. Deutsche Bank-Analyst Edison Yu gehe aufgrund einer Stellenausschreibung von Nio auf LinkedIn - die sich auf den US-Markt beziehe - davon aus, dass das Elektroauto-Start-up den nächsten Schritt vorbereite. Es sei jemand gesucht worden, der "einen Aktionsplan für den Eintritt in den US-Markt formuliert", so Analyst Yu.Davon abgesehen teste Nio längst seine selbst fahrenden Autos in den USA. "Autonomes Fahren war von Beginn an zentrales Element unserer technologischen Entwicklung, an welcher unsere Kollegen im Silicon Valley arbeiten. Und wir machen sehr gute Fortschritte", habe Vice-Europa-Chef von Nio Hui Zhang gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Nio sei im Plan. "Der Aktionär" bleibe für Nio positiv gestimmt: Der ET7 treffe den Nerv der Zeit. Hinzu komme ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks.In den letzten Tagen habe die Aktie wieder Relative Stärke aufgebaut. Gelinge es dem Papier, die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei rund 61 Dollar zu durchbrechen, dürfte es dynamisch nach oben gehen.Anleger geben kein Stück aus der Hand, wobei die Bewertung nach wie vor extrem sportlich ist, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)