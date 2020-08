NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (13.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das chinesische Elektroauto-Start-Up habe Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und erst vor wenigen Tagen hat Nio auf dem Autosalon in Chengdu Motorshow 2020 den EC6 vorgestellt. Der Elektro-Coupé-SUV werde zu Beginn in drei Ausstattungsvarianten zu haben sein: Sport, Performance und Signature Edition. Der Preis variiere je nach Ausstattung zwischen umgerechnet 44,496 Euro und 56,587 Euro. Der EC6 sei über die Nio-App bestellbar. Die Auslieferungen in China sollten im September starten. In Europa solle der EC6 erst 2022 zu haben sein.Es bleibe dabei: Nio setze die positive Entwicklung fort. Das chinesische Elektroauto-Start-up erinnere an Tesla in einem früheren Stadium. Peu a peu rolle Nio neue Modelle aus. Die Nio-Aktie bleibe spannend, sei aber extrem spekulativ. Mit den guten Zahlen im Rücken könnte das Papier einen neuen Anlauf Richtung Allzeithoch bei 14,88 USD nehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage derzeit knackige 9. Zum Vergleich: Tesla komme auf einen Wert von 10, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:11,35 EUR 0,00% (13.08.2020, 16:49)