Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

240,61 EUR -2,43% (20.03.2019, 15:42)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (20.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht bei der Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse ein interessantes Einstiegsniveau.Google habe gestern für Verunsicherung gesorgt. Man habe nämlich eine online Gaming-Streaming-Plattform angekündigt. Wenn Google mit einer eigenen online Gaming-Plattform rauskomme, die durch die Google Cloud unterstützt werden sollte (d. h. man würde keine Konsolen mehr brauchen und Konsolen seien das Geschäft von Nintendo, Sony oder Microsoft), wäre das ein Angriff auf die Konkurrenten. Der Markt habe sich also gefragt, wie sich Pläne von Google auf die Konsolen-Verkäufe bei Nintendo auswirken würden. Laut dem Börsenexperten habe Nintendo in den letzten zwei Jahrzehnten gezeigt, dass man durchaus in der Lage sei, auch mit neuen Technologien umzugehen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können.Die Schwäche-Periode bei der Nintendo-Aktie ist wohl ein bisschen übertrieben und man hat aktuell mit den sehr guten Zahlen für Switch auf jeden Fall ein sehr interessantes Einstiegsniveau, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nintendo-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:240,00 EUR -4,31% (20.03.2019, 14:35)