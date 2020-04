Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit weltweit 840.000 verkauften Nintendo-Switch-Spielkonsolen vom 16. bis 22. März seien die Verkaufszahlen so hoch wie selbst zum Release 2017 nicht. Damit habe Nintendo fast den gesamten Februar (eine Million Konsolen) in einer Woche eingeholt. Dieser Anstieg liege hauptsächlich an der Veröffentlichung eines Spiels. Auch deswegen habe sich die Aktie aktuell auf Vorkrisen-Niveau zurückgekämpft.Nintendo habe am 20. März weltweit das Spiel Animal Crossing New Horizons veröffentlicht, von dem sich in Japan am Veröffentlichungstag 1,88 Millionen Stück verkauft hätten (aktuell über 2,5 Millionen ohne digitale Verkäufe). Parallel seien entsprechende Bundles von Konsole und Spiel erschienen.Die Lebenssimulation treffe mitten in der aktuellen Social-Distancing-Phase einen Nerv. In Animal Crossing New Horizons gehe es darum, ein Leben auf einer einsamen Insel aufzubauen, dazu würden alltägliche Dinge wie Obsternte, Nachbarschafts- und Gartenpflege gehören.Das Spiel sei onlinefähig und man könne so die Inseln von Freunden besuchen. Alles Aktivitäten, die wegen des Lockdowns derzeit unmöglich seien. Außerdem verlaufe das Spiel in Echtzeit und feiere reale Feste mit Events. Langzeitmotivation sei also garantiert.Nintendo profitiere durch die globalen Shut-downs. Die Aktie sei mit einem 2020er KGV von 22 fair bewertet. Auch die für Herbst 2020 angekündigten neuen Playstation- und Xbox-Konsolen dürften für die Nintendo Switch keine Konkurrenz sein.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, der Stopp wird bei 27 Euro gesetzt, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link