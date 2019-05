Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

311,15 EUR +0,21% (22.05.2019, 15:45)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (22.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nintendo: Folgekaufsignal in Arbeit - ChartanalyseZwischen März 2018 und Mitte April dieses Jahres herrschte in der Nintendo-Aktie (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ein ausgeprägter Abwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser habe Mitte letzten Monats mit einem dynamischen Kursanstieg auf 313 Euro nachhaltig überwunden werden können, sodass zugleich ein Kaufsignal aufgestellt worden sei. Anschließend habe sich jedoch eine Seitwärtskonsolidierung eingestellt, die allerdings in einem steigenden Dreieck vollzogen werde und solche in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster stünden. Nach Ausbruch über die obere Hürde dürfte ein weiteres Kaufsignal anstehen und ermögliche es vorab, sich auf der Long-Seite zu positionieren.Gesetzt dem Fall, dass Nintendo über das Niveau von mindestens 313 Euro zulege, wären anschließend weitere Kursgewinne in Richtung 323,92 bzw. 330 Euro vorstellbar. Hierauf könnten Investoren über entsprechende Long-Instrumente setzen und an einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung partizipieren.Kurzfristige Abgaben hätten zuvor aber Platz bis an die untere Dreiecksbegrenzung um 295 Euro. Erst ein Bruch dieser Marke dürfte zu einem raschen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 282,79 Euro führen, darunter sei mit einem Ausverkauf zurück an das Niveau von rund 275 Euro zu rechnen. An dem aufgestellten Kaufsignal würde dies vorerst aber nichts ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nintendo-Aktie: