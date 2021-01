ISIN Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (26.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nintendo bedeute Online-Games und Konsolen-Spiele. Das reiche aus, um den Kurs nach oben zu treiben. Jetzt habe es eine Untersuchung gegeben, dass Nintendo in der vergangenen Woche bei den InApp-Käufen noch habe kräftig zulegen können. Mit einem KGV für das laufende Jahr von 18 ist die Nintendo-Aktie eine der günstigeren Spiele-Aktien, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:499,15 EUR -0,53% (26.01.2021, 13:45)