ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (26.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Labo, Game Store oder Online Service - Nintendo gehe in Sachen Switch neue Wege. Jetzt plane der japanische Gaming-Konzern laut Medienberichten sogar zwei neue Versionen der Konsole: eine für Vielspieler, eine für Gelegenheitsspieler. Das gebe neuen Schwung - in Japan lege die Nintendo-Aktie deutlich zu. Mit einem Kursplus von knapp 5% habe die Nintendo-Aktie die 90-Tage-Linie durchbrochen und den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Der langfristige Abwärtstrend bleibe dagegen unverändert intakt. Anleger sollten auf deutlichere Signale warten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börse Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:31.900 JPY +4,76% (26.03.2019, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:253,01 EUR +2,26% (26.03.2019, 09:36)