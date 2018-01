Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (04.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Niantic, der Entwickler des Gaming-Hits Pokémon GO, bringe das Spiel nach China. Warum erst jetzt? Die chinesische Regierung habe bis dato die App wegen Gefahren für die Bürger und der geografischen Informationssicherheit nicht zugelassen. Jedoch erlaube jetzt eine Partnerschaft mit NetEase dem Erfolgsduo Niantic und Nintendo das Spiel Pokémon GO auf diesen vielversprechenden Gaming-Markt zu bringen. Eine erste Euphorie sei am Aktienkurs von Nintendo ablesbar - das Wertpapier gewinne rund 5% an der Hauptbörse in Tokio.Dass der Gaming-Hit wieder die Massen elektrisiere, schüre schon jetzt jede Menge Fantasie bei Investoren. Gelinge der große Wurf in China, sollte der Titel weiter nach oben durchstarten. Für weitere positive Impulse sorge weiterhin die portable Konsole Nintendo Switch. In zehn Monaten hätten die Japaner allein in den USA 4,8 Mio. Exemplare verkauft. Rekord!Mit dem Kurssprung gelinge dem Wertpapier der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Das nächste Etappenziel liege bei 364,40 Euro.