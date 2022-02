Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

6,945 EUR +6,03% (22.02.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

7,915 USD -0,06% (22.02.2022, 16:25)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der frühere Opel-Chef, Michael Lohscheller, steige auf Elektro-Lastwagen um. Der 53 Jahre alte Manager solle Chef von Nikola Motor werden, wie der Konzern bekannt gegeben habe. Lohscheller solle das globale Lastwagen-Geschäft hochfahren und direkt an Konzernchef Mark Russell berichten.Das 2015 gegründete und inzwischen börsennotierte Unternehmen setze vollständig auf elektrische Nutzfahrzeuge, die mit Batterien oder zusätzlich mit Brennstoffzellen angetrieben würden. Neben einer Fabrik in Arizona werde gemeinsam mit Iveco eine Lastwagen-Fertigung in Ulm aufgebaut.Lohscheller verfüge über globale Erfahrungen im Autogeschäft und sei unter anderem VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 )-Finanzchef in den USA gewesen. Seit 2017 habe er als CEO den Autobauer Opel im neuen Mutterkonzern PSA saniert, der wiederum zu Jahresbeginn 2021 mit Fiat Chrysler im neuen Stellantis-Konzern aufgegangen sei. Ein Engagement als Chef des ersten Autoherstellers Vietnams, Vinfast, sei im Jahr 2021 mit nur vier Monaten Dauer eine Episode geblieben.Interessierte Anleger machen weiter einen Bogen um das Zocker-Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link