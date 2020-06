Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola sei an der Börse angekommen und elektrisiere die Anleger. Seit gestern könne das Papier auch an deutschen Handelsplätzen erworben werden. Auf Tradegate habe der Wert in der Spitze exakt 93 Euro erreicht - verteilt auf 360,9 Mio. Aktien entspreche dies einer Marktkapitalisierung von 33,6 Mio. Euro.Die zwischenzeitliche Bewertung von 33,6 Mrd. Euro sei jenseits von Gut und Böse. Erinnerungen an den neuen Markt würden wach. Denn Nikola habe keinerlei Umsätze vorzuweisen. Doch das Interesse an der Aktie scheine ungebrochen.An der richtungsweisenderen Tech-Börse NASDAQ sei die Nikola-Aktie gestern mit einem unglaublichen Kursplus von 103,7 Prozent auf 73,27 Dollar aus dem Handel gegangen. Vorbörslich schnelle der Börsenneuling weitere 30 Prozent in die Höhe.Die Story rund um Nikola sei siedend heiß, doch die Bewertung drohe völlig aus dem Ruder zu laufen.Interessierte Anleger sollten für die Aktie des hochspannenden Unternehmens nicht mehr als 40,00 Euro auf den Tisch legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuell sei das Rückschlag-Risiko viel zu groß. (Analyse vom 09.06.2020)