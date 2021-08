Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

9,05 EUR +5,12% (04.08.2021, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,89 USD +6,66% (04.08.2021, 16:22)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Am Dienstag habe das US-Unternehmen sein Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt. Das Lkw-Start-up habe einen bereinigten Verlust von 20 Cent je Aktie verzeichnet und sei damit besser als von Analysten erwartet. Die Anleger seien aber bei der Umsatzprognose enttäuscht worden, weshalb sie die Nikola-Aktie auf Talfahrt geschickt hätten. In der anschließenden Telefonkonferenz habe das Unternehmen seine Ziele drastisch nach unten revidiert.Der Quartalsbericht komme wenige Tage, nachdem der Gründer Trevor Milton strafrechtlich wegen mehrfachen Betrugs angeklagt worden sei. Der ehemalige Chef des Elektro-Lkw-Herstellers solle gezielt Kleinanleger mit Fehlinformationen versorgt haben. Die Anklage gegen Milton sei eine "potenzielle Ablenkung", so Nikola am Dienstag.Nikola habe sich bei der Zahlenvorlage v.a. auf die Fortschritte bei der Produktion von Elektro-LKWs konzentriert. Anleger würden sich aber mehr für die gesenkten Aussichten und die anhaltenden Auswirkungen der Anklage gegen Ex-CEO Milton interessieren. Am Handelsende sei ein Minus von fast 9% zu Buche gestanden. Weitere Kursverluste seien nicht ausgeschlossen. Die Nikola-Aktie bleibe nach wie vor nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)Börsenplätze Nikola-Aktie: