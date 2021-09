Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

9,329 EUR +2,60% (02.09.2021, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

11,18 USD +3,90% (02.09.2021, 16:02)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Elektro-Truck-Bauer Nikola habe bislang nicht glänzen können. Dem rasanten SPAC-Boom sei ein noch schnellerer Absturz gefolgt. Nachdem die Nikola-Aktie zuletzt unter dem Radar geflogen sei, mache das Wasserstoff-Startup jetzt allerdings mit einer starken Nachricht erneut von sich reden. Das sei gerade bei Nikola los.Wie Nikola am Donnerstag mitgeteilt habe, werde das Unternehmen eine strategische Vereinbarungen mit Bosch für die Brennstoffzellenfertigung eingehen. Diese würden Nikola den Einbau von Bosch-Brennstoffzellen ermöglichen, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt seien.Die Montage der Brennstoffzellen-Elektromodule solle gleichzeitig mit der Produktion von Nikolas Brennstoffzellen-Elektro-Lkw Tre im Jahr 2023 beginnen. Bosch liefere dabei Schlüsselkomponenten wie die Brennstoffzellenstapel, den Luftkompressor mit Leistungselektronik und die Steuereinheit mit Sensoren an Nikola.An der Börse sei die Nachricht gut angekommen: Die Nikola-Aktie sei am Donnerstag mit einem Plus von 5,8 Prozent bei 11,38 Dollar in den US-Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht hätten die Papiere damit die 21-Tage-Linie bei 10,04 Dollar überwunden und ein Kaufsignal geliefert. Nächstes Etappenziel sei nun der GD50 bei 12,89 Dollar. Auf der Unterseite fungiere die 9-Dollar-Marke derweil als Unterstützung.Aus Sicht des "Aktionär" sollten Anleger weiter einen großen Bogen um die Nikola-Aktie machen, so Jan Paul Fóri. Allenfalls hartgesottene Trader würden das Zocker-Papier auf der Watchlist behalten. (Analyse vom 02.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link