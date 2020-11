Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (29.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Elektro-Lkw-Hersteller stehe vor einer bewegten Handelswoche. Gleich zwei wichtige Fristen würden in den kommenden Tagen auslaufen. Einerseits gehe es um die Haltefrist von Altaktionären, andererseits um die geplante Kooperation mit dem Autohersteller General Motors (GM).Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, laufe die Haltefrist für bestimmte Insider und Investoren von Nikola am kommenden Montag, 30. November, aus. Bislang habe das Unternehmen einen Streubesitz von 171 Mio. Aktien. Analyst Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank schätze, dass am Montag ca. 130 Mio. weitere Aktien für den Handel freigeschaltet würden. JPMorgan-Analyst Paul Coster gehe sogar von 161 Mio. Aktien aus.Wie Coster an seine Kunden geschrieben habe, könnte dies am Dienstag durchaus Verkaufsdruck auf die Nikola-Aktie auslösen. Die habe sich in den letzten Wochen im Sog von Tesla verdoppelt. Die Frage sei, um der Gründer und frühere Vorsitzende von Nikola, Trevor Milton, seine Stücke behalten werde. Er, der nach den Betrugsvorwürfen eines Shortsellers sein Amt niedergelegt habe, besitze rund 92 Mio. Aktien.Die kommende Woche werde für Nikola-Aktionäre möglicherweise eine ereignisreiche. Auffällig sei die schwache Kursentwicklung am Freitag gewesen, während Branchenprimus Tesla weitere Rekorde gefeiert habe. Wahrscheinlich hätten einige Investoren lieber Gewinne mitgenommen. Wer investiert sei, sollte dem Beispiel folgen und einen Teil verkaufen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link