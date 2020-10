Börsenplätze Nikola-Aktie:



18,25 EUR +3,69% (21.10.2020, 16:07)



21,5101 USD +3,81% (21.10.2020, 15:54)



US6541101050



A2P1CV



NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Betrugsvorwürfe von Hindenburg Research würden die Nikola-Aktie nach wie vor belasten und der angestrebte Deal mit General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) sei immer noch nicht unter Dach und Fach. Zur Wochenmitte könne der Titel zwischenzeitlich zweistellig zulegen und einen Teil der Kursverluste wettmachen. Aussagen von einem GM-Manager würden für Auftrieb sorgen.Der GM-Vorsitzende Mark Reuss habe in einem Interview mit "CNBC" gesagt, dass GM von einer Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen begeistert sei, auch wenn die Gespräche noch andauern würden. Insbesondere behaupte Reuss, dass GM seine Due Diligence bei Nikola durchgeführt habe.Erst in der Vorwoche habe Nikola-CEO Mark Russell mit irritierenden Aussagen zum "Nikola Badger" für Verunsicherung am Markt gesorgt.Anleger lassen sich auf den Poker nicht ein und bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuell würden die Risiken überwiegen. (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link