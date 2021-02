Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der japanische Nikkei 225 gewann heute 1,91% und schloss zum ersten Mal seit August 1990 über der 30.000-Punkte-Marke, so die Experten von XTB..Das letzte Mal, dass der japanische Index auf so hohem Niveau gehandelt worden sei, sei gewesen, als die japanische Vermögenspreisblase der späten 1980er und frühen 1990er Jahre geplatzt sei. Während die Aktien in den USA und Europa neue Allzeithochs ausbilden würden, notiere der Index aus Japan immer noch deutlich unter den Rekordständen. Nach einem Anstieg von 90% von den Pandemie-Tiefs notiere der Nikkei immer noch über 20% unter seinem Intraday-Rekordhoch (erreicht am 29. Dezember 1989 bei 38.957 Punkten).Der besser als erwartete BIP-Bericht für das vierte Quartal aus Japan könne als einer der Faktoren angesehen werden, die den Nikkei heute unterstützen würden. Die Daten hätten eine Expansion von 3% im Quartalsvergleich im letzten Dreimonatszeitraum 2020 (Erwartung: 2,3%) gezeigt. Die Wirtschaft sei im Jahresvergleich um 1,2% gewachsen. (15.02.2021/ac/a/m)