Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

77,29 Euro +0,06% (20.03.2019, 14:09)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

87,54 USD -0,17% (20.03.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Rick Patel von Needham & Co:Rick Patel, Aktienanalyst von Needham & Co, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die jüngsten Marktrecherchen würden einen starken Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise signalisieren. Bei Männerschuhen seien weniger Rabatte gewährt worden. Hinzu komme die Stärke in der Produktkategorie Männerbekleidung.Analyst Rick Patel glaubt auf Basis der vorhandenen Daten, dass der anstehende Quartalsbericht von Nike Inc. eine robuste Geschäftsentwicklung veranschaulichen werde.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel nach wie vor mit "buy" ein und heben das Kursziel von 85,00 auf 92,00 USD an.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:77,29 Euro -0,40% (20.03.2019, 13:57)